رئيس غينيا بيساو: نتطلع لتعزيز العلاقات مع السودان

قال رئيس جمهورية غينيا بيساو عمرو سيسوكو إمبالو إن السودان يتمتع بمكانة مرموقة بين دول القارة، وإن بلاده تتطلع إلى بناء علاقات استراتيجية مع السودان تعود بالمنفعة على شعبي البلدين وشعوب المنطقة.

وذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالي السوداني، في بيان الليلة، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس غينيا بيساو، اليوم الاثنين، بالقصر الرئاسي في العاصمة بيساو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بما يخدم مصالح شعبي البلدين، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس غينيا بيساو استعداد بلاده لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية، وتسخير علاقاتها ضمن المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا لبناء شراكات استراتيجية ترتقي بعلاقات البلدين لآفاق أرحب.

ومن جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس السيادة السوداني أن الزيارة تأتي ضمن استراتيجية الحكومة السودانية التي ترتكز على أهمية الانفتاح على القارة الإفريقية بشكل أكبر، خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن أهمية التعاون بين السودان وغينيا بيساو، لما يتمتع به البلدان من إمكانات كبيرة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية التعاون في المجالات المختلفة، والاستفادة من الخبرات والتجارب في مجالات النقل والثروة الحيوانية والسمكية، إلى جانب المجالات الاقتصادية والتجارية، من خلال الاستفادة من رئاسة غينيا بيساو للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وقدّم نائب رئيس مجلس السيادة شرحًا للرئيس الغيني حول تطورات الأوضاع السياسية الراهنة بالسودان، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار.