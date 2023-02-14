أمين الجامعة العربية: وضعية سوريا حزينة جدا ويتأسى لها القلب

قال أحمد أبو الغيط، الأمين عام لجامعة الدول العربية، إن «المساعدات الأوروبية والغربية لتركيا وسوريا، لا تقارن بحجم ما أعطي لأوكرانيا»، مرجعًا الأمر إلى النظرة الأوروبية للإقليم ووضعية عناصر ما بداخله.



وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن «الأتراك والسوريين لا يحظون بالدعم الأوروبي والغربي مثل أوكرانيا، بعد الزلزال المدمر الذي ضربهما، فجر الاثنين ما قبل الماضي».



وأشار إلى وجود مشكلة خاصة بالعقوبات المفروضة على النظام السوري، مضيفًا: «وضعية سوريا معقدة للغاية، فهناك أراض خاضعة للنظام، وأخرى خاضعة للأكراد، وأراض خاضعة للقوى المعادية للحكم».



ونوه أمين عام الجامعة العربية، أن «سوريا لها وضعية خاصة حزينة جدًا، يتأسى لها قلب الإنسان»، مشيرًا إلى أن «تركيا أيضًا ضربت ضربة مخيفة بعد الزلزال، أدت إلى تشريد ملايين من الناس ومقتل الآلاف».



وأجاب عن سؤال البعض حول دور الجامعة في إغاثة المنكوبين بسوريا وتركيا، قائلًا: «الجامعة ليست وكالة إغاثة ولا تمتلك صندوقًا للإغاثة أو حتى سوابق للعمل في المجال، لكن الدول العربية أعضاؤها، لهم مساهمات كبيرة».



واستطرد: «مصر والإمارات وقطر والسعودية والجزائر والمغرب قدموا مساعدات لسوريا، وهناك مجموعات من الدول العربية القادرة على تقديم المساعدات، لماذا تنسونها؟ هم عرب أيضًا وقدموا الكثير في الفترة الماضية».