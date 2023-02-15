قائد بريطاني: القوات البريطانية خط دفاع أوروبا الأول ضد بوتين إذا هاجمت روسيا الناتو

قال القائد البريطاني بن هاوز الذي سيتولى قيادة خط الدفاع الأول لأوروبا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إن القوات البريطانية "لا تعاني من نقص الموارد" في مواجهة روسيا.

وأضاف القائد البريطاني -في تصريح لصحيفة "اكسبريس" البريطانية اليوم الثلاثاء ردا على تصريحات ألمانية بأن القوات البريطانية تعمل فوق طاقتها لدرجة أنها غير مؤهلة لتكون في خط الدفاع الأمامي ضد روسيا- "لا أشعر أننا كنا نعاني من نقص في الموارد. لقد تم بذل كل شيء للتأكد من مصداقيتنا التامة".

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن حلف شمال الأطلسي سيتولى مهمة القوة، التي تم تشكيلها ليتم نشرها على الفور لمواجهة أي أزمة، في يناير من العام المقبل.

وتابع هاوز -في تصريحه لـ"اكسبريس" "ما طلب مني الجيش أن أفعله هو إتقان الأساسيات، لكي أصبح خبيرًا في الحرب التقليدية."

وقال "لقد كانت رحلة طويلة. لقد كان عام في طور الإعداد. نشعر وكأننا استثمرنا حقًا في ذلك. نشعر أنه لم يتم ترك أي شيء لجعلنا في حالة جيدة قدر الإمكان."

وعقد هاوز اجتماعات مع قادة الجيش في جميع أنحاء أوروبا وسيعمل على تحسين الخطط خلال الأشهر المقبلة لتشكيل قوة قتالية قاتلة للدفاع عن أوروبا إذا هاجمت روسيا أي دولة أوروبية أخرى.