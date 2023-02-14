مسؤول بالحزب الشيوعي الصيني: بكين تدعم الابتكار التكنولوجي في صناعة الألعاب

قال يانج فانج المسؤول بإدارة الدعاية في الحزب الشيوعي الصيني، اليوم الثلاثاء، أمام منتدى أقيم بمدينة قوانجتشو، عاصمة مقاطعة قوانجدونج، إن بكين ستدعم تقنيات مثل الواقع الافتراضي، وتصوير الحركة في قطاع الألعاب عبر شبكة الإنترنت.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن فانج نائب مدير مكتب النشر، قوله في نص مكتوب، إن الإدارة حققت إنجازات تكنولوجية في صناعة الألعاب في إطار خططتها لعام 2023؛ بهدف تعزيز التطبيقات ومن بينها عالم الميتافيرس والألعاب السحابية.

وأضاف أن المنظمين سيواصلون التدقيق في المجالات التي تتعلق بحماية المراهقين وترخيص الألعاب.