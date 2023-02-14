وزير الدفاع الأمريكي: حرب أوكرانيا في مرحلة حاسمة

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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الثلاثاء، إن الحرب الروسية في أوكرانيا في مرحلتها "الحاسمة".

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لاجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي وعدد من ممثلي 50 دولة، في العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا.

وأكد أن أوكرانيا لديها "متطلبات عاجلة للمساعدة في هذه اللحظة الحاسمة من مسار الحرب"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وشدد على ضرورة أن يضاعف الناتو تركيزه على "توفير قدرات دائمة للجيش الأوكراني إلى جانب المعدات".

وأضاف: "هدفنا ليس فقط توفير المعدات، بل قدرات كاملة ودائمة"، مشددا على أهمية تدريب الجيش الأوكراني عبر تدريب الجنود على الأسلحة الجديدة.

وكان أوستن افتتح الاجتماع بتقديم العزاء لتركيا، جراء الزلزال المدمر الذي تسبب في وفاة آلاف الأشخاص.

وأكد أن الولايات المتحدة "ستواصل العمل بشكل عاجل مع حلفائنا الأتراك" لتقديم المساعدة للمحتاجين.

ومن المقرر أن يستمر اجتماع وزراء دفاع الناتو لمدة يومين.