منذ منتصف القرن التاسع عشر، يحتفل العالم بعيد الحب، أو عيد العشاق، أو ما يعرف عالميا باسم "الفالنتاين"، في يوم 14 فبراير من كل عام، وهو التاريخ الذي يُعتقد أن القديس فالنتاين قتل فيه، عام 269 بعد الميلاد، بسبب مخالفته لأمر الإمبراطور بتزويج العشاق.

وتشير الرواية الأكثر تداولاً، إلى أن فالنتاين كان كاهنا أو أسقفا عاش في روما، خلال القرن الثالث الميلادي، واعتقله الإمبراطور الروماني، خلال فترة الاضطهاد الديني للمسيحية، وكانت جريمته تزويج العشاق المسيحيين، في مخالفة لأوامر الإمبراطور، كلاوديوس الثاني، الذي منع الزواج لاعتقاده أنه السبب وراء عزوف الشباب عن الخدمة العسكرية، وفقا لما ذكرته "بي بي سي".

ليس فقط القديس فالنتاين من خالف الأوامر والقرارات، وتخطى القوانين ليجمع العشاق والأحبة، ففي التاريخ القريب رأينا عددا من الملوك والحكام وحتى الأميرات، يتخلون عن مناصبهم ويتنازلون عن عروشهم بمحض إرادتهم؛ ليسيروا على خطى فالنتين ويتزوجوا بمن يحبون.

في هذه السلسلة، ترصد "الشروق" لكم أشهر قصص الملوك والأمراء العاشقين، الذين تركوا رفاهية القصور من أجل شقاء الحب.

قبل بضع أعوام، ضج العالم بخبر ملك ماليزيا، الذي تنازل عن العرش لأجل حبيبته، وملكة الجمال الروسية التي أشهرت إسلامها لتتزوج حبيبها، حتى ظن الجميع أن الزواج الأسطوري بينهما سيدوم إلى الأبد، ويسطر قصة حب للتاريخ، لكن، سرعان ما تدهورت العلاقة بينهما، وضربت الخلافات الزيجة بعد شهور فقط من الزواج، وترددت أنباء الطلاق عدة مرات حتى تأكدت بعد أن رفعت الروسية دعوى نفقة على زوجها ملك ماليزيا السابق.

القصة بدأت بإعلان السلطان محمد الخامس، ملك ماليزيا السابق، البالغ من العمر 50 عاما، تنازله عن العرش بشكل مفاجئ، في شهر يناير 2019، بعد أن تزوج بملكة جمال روسيا وعارضة الأزياء أوكسانا فويفودينا، لتكون المرة الأولى التي يتنازل فيها ملك عن العرش في ماليزيا، منذ أن نالت البلاد استقلالها عن بريطانيا.

أما عن أوكسانا، البالغة من العمر 27 عامًا، فقد اعتنقت الإسلام في أبريل 2018، أي قبل الزواج بالملك الماليزي المتنحي، وبعدها تركت عملها في مجال عروض الأزياء، وغيرت اسمها من أوكسانا فويفودينا إلى ريحانة أوكسانا جورباتينكو.

وفي نوفمبر من العام ذاته، تمت مراسم الزواج بين السلطان محمد الخامس وملكة جمال روسيا، بحفل زفاف أسطوري، تكلف نحو 30 مليون دولار، داخل مجمع الاحتفالات الشهير "باروفوشا كونسيرت هيل" بالعاصمة الروسية، وارتدى الحاكم الأعلى لماليزيا حينها، اللباس الوطني الماليزي، في حين ارتدت العروس الملابس الروسية التقليدية.

قصة الحب الأسطورية سرعان ما انتهت بطلاق الملك السابق، زوجته، بعد أسابيع فقط من ولادة ابنهما و8 أشهر من زواجهما، إذ ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الطلاق سُجل نهائيًا في الأول من يوليو 2019.

وذكرت شهادة الطلاق، التي تحمل شعار ولاية كلنتن الماليزية، أن الملك السابق طلّق زوجته 3 طلقات، بعد أن شاهد صورًا ساخنة لها خلال مشاركة سابقة في أحد البرامج الترفيهية الروسية.

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن الملك الماليزي المتنحي، قوله عن فترة زواجه: "ندمت على ما اخترته في حياتي الشخصية"، وهجومه على زوجته وأكاذيبها على مواقع التواصل الاجتماعي التي شوهت سمعة العائلة المالكة.

أما عن عارضة الأزياء الروسية، فقد أرجعت أسباب الخلافات لخيانة الملك الماليزي السابق لها، حيث علمت بزواجه من امرأة تشيكية بعد يومين فقط من زواجهما، بحسب حديثها للقناة الأولى الروسية.

وبالرغم من نكران الملك الماليزي السابق لطفلهما ليون، والذي لم يلتق به أبدا، إلا أن أوكسانا فويفودينا أكدت أن ابنها هو الوريث الذكر الوحيد للسلطان، وبالتالي ولي عهد سلطنة كيلانتان وملك ماليزيا المستقبلي المحتمل.

وطالبت أوكسانا الملك السابق، بتعويض طلاق باهظ الثمن، حيث سعت للحصول على شقة بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي في موسكو، وأخرى في لندن بـ10 ملايين دولار، بالإضافة إلى نفقة شهرية قدرها 30 ألف دولار لتغطية مصاريف ابنهما.

ويبدو أن خلافات التعويضات بين ملك ماليزيا السابق وعارضة الأزياء لا تزال قائمة، ففي العام الماضي، لجأت أوكسانا إلى القضاء لرفع دعوى ضد طليقها السلطان للحصول على زيادة في النفقة التي يدفعها لها لإعالة طفلهما، والتي تبلغ 1200 جنيه استرليني فقط شهريا، وهو المبلغ الذي وصفته بالسخيف مقارنة بثروة محمد الخامس.