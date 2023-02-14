رئيس تسويق السياحة الثقافية بالأقصر: حفل معبد حتشبسوت رفع نسبة إشغال الفنادق لـ110%

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن الحفل الغنائي المقام أمام معبد حتشبسوت، رفع نسبة الإشغال في الفنادق إلى 110%، مشيرًا إلى أن الحفل رفع نسبة الإنفاق اليومي للسائح إلى 130%.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الأقصر شهدت هبوط 40 طائرة لحضور حفل الأمس، مؤكدًا أن أهالي المحافظة كانوا سعداء بهذا الحفل الذي وصفه بـ«الرائع الجميل».



ولفت إلى أن «الاحتفال أقيم في البهو الخارجي للمعبد»، مضيفًا: «آن الأوان حتى نعرف قيمة السياحة الثقافية، ونتحول من سياحة الكم إلى سياحة الكيف، فالعرض المقام لإحدى دور الأزياء بالمعبد شاهده 180 مليون شخص في أسبوع».



وذكر أن اللجنة تطالب بأجندة ثابتة لا تتغير بمجموعة من الأفكار ووسائل تسويق السياحة الثقافية، موضحًا أن مصر تستهدف تحقيق واردات من السياحة، تتراوح ما بين 18 إلى 20 مليار دولار، خلال عام 2023.



وأشار إلى أن «عدد المشاهدين للحفل الغنائي على المنصات العالمية تخطى 45 مليونًا»، متوقعًا زيارة 50% من هؤلاء الأشخاص لمصر، خلال العامين المقبلين.



وأوضح أن الحفل أدى إلى زيادة الفنادق لأسعارها بنسبة 30%، منوهًا أن تحقيق التأثير الخاص بهذا الحفل سياحيًا، يحتاج على الأقل 50 حملة إعلانية.



وأكد أن مصر تمكنت من تحصيل الأموال التي أنفقتها على تنظيم حفل المومياوات الملكية بعد 4 أشهر فقط، مختتمًا: «ربنا يحفظ مصر، فصناعة السياحة قاطرة حقيقة للاقتصاد المصري».



وشهد معبد الملكة حتشبسوت في البر الغربي بمحافظة الأقصر، مساء الاثنين، استضافة احتفالية عالمية لإحدى الشركات الموسيقية والغنائية الشهيرة حول العالم، وذلك بحضور أكثر من 2000 سائح وضيف من دول أوروبا.