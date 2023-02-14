قال الفنان عبدالعزيز مخيون، إنه تأثر بالمفكر المصري الراحل لويس عوض، متابعًا: "كنا بنتقابل في باريس وأدخل معه المسارح والمتاحف.



وأضاف "مخيون" خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء"، أنه تأثر بشكل كبير بالدكتور جمال حمدان، الجغرافي المصري صاحب كتاب "شخصية مصر"، موضحًا أنه كان يتمنى أن يقدم عملا فنيا يجسد شخصيته.



وأوضح أن الظروف لم تتح له الفرصة لمقابلة الدكتور جمال حمدان، مستطردًا: "كان فارض على شخصيته ستار، ولكني تأثرتبه بسبب كتابه دراسة في عبقرية المكان، بالإضافة للإطلاع على مقالاته بالأهرام".



وأشار إلى أنه يسعى لإتقان العديد من اللغات كاللغة الفرنسية والانجليزية بشكل جيد، والاطلاع على تطور المسرح والثقافة في فرنسا، متابعًا: "استفدت من هذه التجارب ولكنها عطلتني عن احتراف الفن".