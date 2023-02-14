منذ منتصف القرن التاسع عشر، يحتفل العالم بـ"عيد الحب" أو "عيد العشاق" أو ما يعرف عالميا بـ"الفالنتاين" في يوم 14 فبراير من كل عام، وهو التاريخ الذي يُعتقد أنه تم فيه قتل القديس "فالنتاين" من عام 269 بعد الميلاد، بسبب مخالفته لأمر الإمبراطور بتزويج العشاق.

وتشير الرواية الأكثر تداولاً إلى أن فالنتاين كان كاهنا أو أسقفا عاش في روما، خلال القرن الثالث الميلادي، واعتقله الإمبراطور الروماني خلال فترة الاضطهاد الديني للمسيحية، وكانت جريمته تزويج العشاق المسيحيين، في مخالفة لأوامر الإمبراطور، كلاوديوس الثاني، الذي منع الزواج لاعتقاده أنه السبب وراء عزوف الشباب عن الخدمة العسكرية، وفقا لما ذكرته "بي بي سي".

ليس فقط القديس فالنتاين من خالف الأوامر والقرارات وتخطى القوانين ليجمع العشاق والأحبة، ففي التاريخ القريب رأينا عددا من الملوك والحكام، وحتى الأميرات، يتخلون عن مناصبهم ويتنازلون عن عروشهم بمحض إرادتهم ليسيروا على خطى فالنتاين ويتزوجوا بمن يحبون.

في هذه السلسلة، ترصد لكم "الشروق" أشهر قصص الملوك والأمراء العاشقين الذين تركوا رفاهية القصور من أجل شقاء الحب.

في عام 2018، قررت الأميرة اليابانية "ماكو"، ابنة شقيق إمبراطور اليابان، البالغة 29 عاما، الزواج من زميل دراستها "كي كومورو"، الذي درست معه في جامعة طوكيو الدولية.

و"كي كومورو" بتعريف القانون الإمبراطوري السائد في اليابان يعد "أحد العامة"، ولا يجوز للأميرة الزواج به، وإذا فعلت ذلك تفقد لقبها وواجباتها الإمبراطورية.

ومن أجل حبيبها، تنازلت الأميرة ماكو، ابنة ولي العهد الياباني الأمير أكيشينو، وحفيدة الإمبراطور أكيهيتو، عن لقبها، ليس هذا فقط بل وتنازلت عن مليون دولار مخصصة لها نظير فقدان لقبها الملكي عند عقد زواجها.

فعندما تزوج العروسان في عام 2021، تخليا عن الطقوس المعتادة لحفل الزفاف الملكي، ورفضت الأميرة اليابانية السابقة تنظيم أي حفل رسمي، واكتفت وزوجها بتسجيل زواجهما في بلدية منطقة شيبويا في العاصمة طوكيو.

بل ورفضت ماكو أيضا استلام مبلغ قدره 50 مليون ين، وهو ما يعادل 1.3 مليون دولار، يمنح بصورة تقليدية لنساء العائلة الإمبراطورية حين يغادرنها للزواج خارج أعرافها، لتكون بذلك أول امرأة في العائلة المالكة ترفض كليهما.

ويقضي القانون الياباني، الذي يُقصر ولاية العرش الإمبراطوري على الذكور، بحرمان إناث عائلة الإمبراطور من ألقابهن في حالة زواجهن من العامة، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

ورغم تخلي الأميرة عن لقبها ومهامها، فإن وضعها كان مختلفا، فقد احتفظت بمكانتها كرئيس فخري للجمعية الكندية اليابانية واتحاد طلاب الكلية البحرية.