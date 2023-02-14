أفادت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن مجموعة "أوفر ستوري" الإعلامية الكندية، قامت بتسريح ما يقرب من نصف موظفيها خلال الشهر الجاري، وذلك رغم وعودها قبل عامين بتوظيف أكثر من 200 صحفي وإصدار 50 مطبوعة جديدة.



كانت المجموعة الإعلامية الناشئة قد أطلقت وعودا جريئة بشأن إعادة هيكلة الصحف المحلية، لكن قرارها الأخير يثير تساؤلات حول مستقبل المجموعة.



وطلبت "أوفر ستوري"، الصيف الماضي، ملايين من رؤوس الأموال لاستثمارها في التوسع في مدن صغيرة ومتوسطة الحجم بأمريكا الشمالية، مؤكدة أن الأسواق المحلية مفتوحة على مصراعيها.



ومنذ انطلاقها في عام 2021، لم تحقق "أوفرستوري" أهدافها الطموحة للتوسع، وشهد تباطؤ بالنمو في الأشهر الأخيرة.



ووفقا للجارديان، سرعان ما تحولت عمليات التسريح إلى جدل واسع النطاق، بعد أن نشر مؤسسو الشركة سلسلة من التغريدات على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وصفت بـ"الساذجة"بشأن صناعة الصحافة.



وغرد الشريك المؤسس للمجموعة، أندرو ويلكنسون بأن المديرين التنفيذيين كانوا "مذنبين لكونهم مفرطين في التفاؤل" بشأن أهدافهم.



وقال ويلكنسون إنه خسر 5 ملايين دولار كندي من أمواله الخاصة في المشروع، مضيفًا أن "الوضع غير الربحي لا يعني أنه يمكنك خسارة المال إلى ما لا نهاية دون خفض التكاليف".



وأثار الرئيس التنفيذي للمجموعة فرحان محمد، السخط عندما غرد: "العديد من الصحفيين لا يفهمون إدارة الأعمال. لكن ما هو أسوأ؟ إنهم لا يهتمون بذلك"، وقد اعتذر لاحقًا عن تلك التصريحات.



واعترض الموظفون على تسريحهم، مؤكدين أن القرار جعلهم في حالة صدمة وارتباك.



ووسط تدهور الأوضاع المالية، خاضت المجموعة معركة أكبر حول مستقبل نشاطها، حيث يريد المسؤولون التنفيذيون التحول إلى القصص اليومية، بينما يضغط الطاقم الصحفي من أجل العمل على موضوعات استقصائية أطول وأكثر استهلاكا للوقت.



ونقلت الصحيفة عن جيمي طومسون مدير تحرير "كابيتال ديلي" إحدى إصدارات المجموعة والذي تم تسريحه من العمل قوله: "نعلم أن الإخبار اليومية هي الجزء الأكثر ربحا من النشاط".



من جهة أخرى، أشارت "جارديان" إلى استقالة عدد من الصحفيين والموظفين من صحيفة "كوينز بارك" في ولاية أونتاريو الأسبوع الماضي، بدعوى تدخل مالكى الصحيفة في خطها التحريري.