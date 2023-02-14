التخطيط: الشراكة المصرية - الإماراتية تعد نموذجا ملهما للتعاون العربي

قال خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، إن أوجه التعاون بين مصر والإمارات تمثلت في بناء القدرات، ونموذج الخدمات الحكومية المعزز، فضلا عن جائزة مصر للتميز الحكومي، والتعاون فيما يخص التدريب وبناء القدرات، لافتا إلى تدريب نحو 2400 موظف بالجهاز الإداري في مجالات تطوير العمل الحكومي من خلال مجموعة من ورش العمل التي أقيمت في مصر، وزيارات ميدانية إلى الإمارات.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان: "نموذج رائد من التعاون في تبادل الخبرات الحكومية"، ضمن أعمال منتدى تبادل الخبرات بالقمة العالمية للحكومات المنعقدة بالإمارات تحت شعار: "استشراف مستقبل الحكومات" في الفترة من 13 - 15 فبراير الجاري.

واستعرض "مصطفى"، أوجه التعاون بين مصر والإمارات، مؤكدا أن الشراكة المصرية الإماراتية تعد نموذجا ملهما للتعاون العربي المشترك؛ بهدف تعزيز التنمية والاستعداد للمستقبل من خلال تبادل الخبرات ونقل المعارف والاستفادة المتبادلة من قصص النجاح، مشيرا إلى بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين منذ 2018 في مجال الخدمات الحكومية والذي يعزز التعاون في مجال التحول الرقمي والتطوير المؤسسي.

وتابع أن رؤية جائزة مصر للتميز الحكومي تتمثل في رعاية المؤسسات والأجهزة الحكومية المتميزة؛ بهدف تعزيز القدرة التنافسية لها، من خلال توفير أطر عمل مبنية على أفضل الممارسات الدولية، وإنشاء شبكة من الشراكات مع جميع أصحاب المصلحة، وبناء قدرات الموظفين بالدولة.

واستعرض مراحل إطلاق الجائزة في دوراتها السابقة، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية "الدورة الثالثة للجائزة" والتي تتضمن معايير التميز للقادة الحكوميين، ومعايير التميز لفرق العمل الحكومية، ونموذج التميز في الخدمة، ونموذج التميز الحكومي المؤسسي، فضلا عما أضيف للدورة الثالثة من أدلة شاملة لسفراء التميز والمقيمين، وكتيبات لإدارة جوائز التميز الداخلي، وجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، ونموذج الابتكار المؤسسي.

وحول مراكز تقديم الخدمات المميكنة، أوضح أنها تأتي في إطار إيمان الدولة بأهمية التحول الرقمي وتقنية المعلومات ودورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتسريع التحول الرقمي للقطاع الحكومي الذي يمثل حجر الزاوية في تطوير حياة الأفراد، وتقليل الأعباء الإدارية وتبسيط الإجراءات وخلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات.

وأشار إلى مركز خدمات مصر بأسوان كأول مجمع خدمات نموذجي مميكن لتقديم الخدمات الحكومية، والذي يقدم خدمات الأحوال المدنية، وخدمات الجوازات والهجرة، وخدمات التوثيق والشهر العقاري، وخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني.