الرعاية الصحية تعقد الندوة التعريفية الرابعة لضم المستشفيات للتأمين الصحي الشامل في المنيا

عقدت غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات، بإشراف خالد سمير وكيل الغرفة، ندوة تعريفية تحت عنوان: "البرنامج التعريفي الرابع لمستشفيات القطاع الخاص للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل"، بمحافظة المنيا، بحضور ممثلين من كل أصحاب المصلحة؛ بهدف تطوير وإعداد منظومة الصحية بالمنيا.



وحضر الندوة، ناصر زغلول نقيب أطباء المنيا، وأ.د عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا، وحسام الدين شوقي عميد كلية الطب، وأيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وأسامة المنشاوي أستاذ أمراض الكلى ووكيل كلية طب المنيا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، وأبو بكر محيي الدين نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور محمد النادي وكيل أول وزارة الصحة بالمنيا.



وأدار الندوة وألقي مجموعة من المحاضرات أ.د خالد سمير، وأحمد صفوت الخبير الدولي في جودة الرعاية الصحية نائب رئيس اللجنة العليا لإعداد وتطوير معايير الرعاية الصحية "سابقا" والحوكمة الإكلينيكية، وإيهاب عثمان خبير الحوكمة الإكلينيكية والتميز المؤسسي.



وبدوره، قال الدكتور خالد سمير وكيل الغرفة، إن الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد مرتبط بتطبيق معايير الاعتماد الموضوعة بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والتي تتضمن رفع كفاءة الجودة، وتقديم الخدمة على أعلى المستويات العالمية من خلال مجموعة من المعايير المختارة والمعتمدة بدقة.



وأضاف سمير، أن الغرفة قررت الاستمرار في التواصل البناء والفعال مع القطاع الخاص؛ من أجل تأهيله وتجهيزه للدخول ضمن المنظومة، ولهذا أنشئنا جروبا خاصا لضم جميع مستشفيات ومراكز محافظة المنيا؛ لتلقي الاستفسارات والأجوبة عن كل التساؤلات، وتقديم الدعم والاستشارات لجميع المستشفيات لكيفية الانضمام للمنظومة.



وتجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة التعريفية الرابعة للمستشفيات لشرح الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وسبقها ورشة في القاهرة والجيزة، والإسكندرية، والمنوفية والقليوبية، وستواصل الغرفة عقد ورش العمل بجميع المحافظات تباعا؛ لتعريف المستشفيات وتهيئتها للحصول على التسجيل والاعتماد المصري من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.