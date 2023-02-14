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الأوقاف تطلق حملة موسعة لنظافة المساجد

أحمد كساب:
نشر في: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 1:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 1:46 م
أطلقت وزارة الأوقاف، صباح اليوم الثلاثاء، حملتها الموسعة لنظافة المساجد، حيث تتابع حملات النظافة المكثفة بحضور قيادات الوزارة والمديريات على مستوى الجمهورية من تاريخه حتى نهاية شهر رمضان الفضيل.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة بالوزارة، قاد حملة موسعة لنظافة مسجد الإمام الحسين بمحافظة القاهرة، وبصحبته خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، وأئمة مسجد الإمام الحسين.

وأكد أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، أن المساجد منارة أهل الإيمان، ونظافتها والعناية بها واجب شرعي، وشرف لنا جميعًا أن نكون في خدمة بيوت الله، حيث أمر الله نبيه إبراهيم بذلك فقال: "‌وَطَهِّرْ ‌بَيْتِيَ".

من جانب آخر، قاد هشام عبدالعزيز علي حملة نظافة موسعة انطلقت من مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة، كما قاد صفوت فاروق أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية حملة نظافة موسعة انطلقت من مسجد ناصر في مدينة بنها بالقليوبية.

وأطلق عاصم قبيصي مدير مديرية أوقاف أسيوط حملة نظافة موسعة انطلقت من مسجد عمر مكرم في مدينة أسيوط بمحافظة أسيوط، كما قاد السيد مسعد السيد مدير مديرية أوقاف الجيزة حملة نظافة موسعة انطلقت من مسجد عبدالفتاح الحسيني بالجيزة.

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