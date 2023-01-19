كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، آخر تطورات الشكوى المقدمة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بشأن رفض الاتحاد المصري للعبة قيد صفقات الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد رفض قيد صفقات الزمالك الجديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك بسبب وجود مديونيات على الفريق الأبيض.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة ناديه: «أمير مرتضى هو المسؤول عن ملف شكوى الزمالك لدى فيفا، وأريد توجيه الشكر لـ هاني أبو ريدة الذي يتواصل معانا دائمًا بشأن هذا الملف».

وأضاف: «لا يوجد مُنتصر في معركتنا مع اتحاد الكرة، الزمالك خسر الجولة الأولى لأننا لم نكن نعلم أن اتحاد الكرة يحمى مصالح الأندية، ولم نتوقع أن يحرمنا من حقنا في قيد الصفقات، ولكننا مازالنا نتنظر رد الفيفا على الشكوى».

وتابع رئيس الزمالك: «قمت برفع دعوى قضائية ضد وزير الرياضة في المحكمة الإدارية، لأنه يحق له إصدار قراراً ببطلان القرار الصادر من الاتحاد بعدم قيد اللاعبين».

وأوضح: «أتمنى أن تنتهي المشكلة قبل صدور حكم المحكمة يوم الأحد، حتى لا يحدث صدام دائما بين نادي الزمالك واتحاد الكرة».

وواصل منصور: «أريد توجيه الشكر لـ جماهير الزمالك التي تدعم مرتضى منصور، لأنهم يعرفون أنني رمز للنادي وقائد المركب، ولو كنت اتهزت كان الفريق سيخسر أمام سموحة».

وتطرق للحديث عن أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي، قائلا: «قبل مباراة سموحة نادي الزمالك لم يكن به أي أموال، وإسماعيل يوسف اتصل بـ أمير وقاله الفندق بالإسكندرية رفض دخول الفريق، حتى يتم دفع الأموال».

وأكمل منصور: «أمير قام بدفع 250 ألف جنيه من جيبه الشخصي، حتى يتمكن الفريق من الدخول إلى الفندق بالإسكندرية، هو ده السمسار الذي يحصل على عمولات!.. عيب عليكم والله».

وأتم: «إقامة فريق الزمالك في ليبيا ستكون مجانية، لأن عائلة زوجة أمير مرتضى ستتحمل تكاليف الإقامة والانتقالات للفريق في ليبيا».