بدء فعاليات الدورة التدريبية الثالثة والرابعة للإسعافات الأولية بالفيوم

افتتح الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية الثالثة والرابعة للإسعافات الأولية، وعوامل الأمن والسلامة، والتي تستمر خلال يومي 15،14 من شهر فبراير الجاري، وذلك بحضور الدكتور وفاء يسري، مدير مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلي.



وتشمل الدورة التدريبية عددًا من المحاضرات الخاصة بالإسعافات الأولية، والمحاضرات الخاصة بعوامل الأمن والسلامة.



وحاضر خلال الدورة، الدكتور محمد صالح جمعة، مدرس الباطنة العامة بكلية الطب بجامعة الفيوم، والذي تحدث عن الرعاية الفورية الأولية للمصاب قبل وصول الإسعاف أو المساعدة الطبية، كما تطرق إلى الحديث عن السكتات القلبية والدماغية وحالات الاختناق والغرق وحالات التسمم الحاد.



وفي محاضرة أخرى، قام العميد عاطف عبدالعظيم بشرح عوامل الأمن والسلامة، وأخطار الحريق داخل المنشأة وخارجها، وأخطار الكهرباء وسوء استخدامها، وأهمية وجود خراطيم الحريق بالمنازل والمنشآت العامة.



كما حاضر الدكتور ياسر سالم، مدرس التخدير بكلية الطب بجامعة الفيوم، تحدث خلالها عن التعامل مع النزيف الخارجي وأنواع النزيف، والفرق بين النزيف الوريدي والنزيف الشرياني، والإسعافات الأولية في التعامل مع النزيف قبل وصول الطبيب أو المسعف.



يذكر أن، عدد المشاركين بالدورة حوالي 60 متدربًا من 10 كليات و4 مراكز بجامعة الفيوم.