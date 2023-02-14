إيلون ماسك ضيف اليوم الثالث للقمة العالمية للحكومات

تستضيف القمة العالمية للحكومات في يومها الثالث والأخير، الرئيس التنفيذي لتويتر، إيلون ماسك، في حوار عن بعد يديره رئيس القمة العالمية للحكومات، محمد عبد الله القرقاوي، في مناقشة حول أهم المستجدات التكنولوجيا ومستقبل التكنولوجيا في العالم، وتأثيرها في حياتنا اليومية.



ويتضمن جدول أعمال القمة العالمية للحكومات – التي تعقد تحت شعار "استشراف مستقبل الحكومات" وتستمر حتى الأربعاء المقبل – مجموعة من الجلسات الحوارية التفاعلية ضمن 6 محاور رئيسية تشمل: مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، حوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، التعليم والوظائف كأولويات الحكومة، تسريع التنمية والحوكمة، استكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.



وتشهد القمة سنويا الاحتفاء بالفائزين من مختلف أنحاء العالم، في جوائز استثنائية مثل، جائزة أفضل وزير في العالم، وجائزة تحدي الجامعات العالمية، وجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، والجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، وجائزة التميز الحكومي العالمي.