الأهلي وحسين الشحات يتصدران الأرقام القياسية لكأس العالم للاندية

اكد الإتحاد الدولي لكرة القدم ان النسخة الأخيرة لكأس العالم للاندية التي أقيمت بالمغرب خلال الفترة من 1 الي 11 فبراير الجاري شهدت تحطيم العديد من الأرقام القياسية.

وتمكن كارلو انشيلوتي في معادلة الرقم المسجل بأسم بيب جوارديولا حيث حصد كل منهما ثلاث ألقاب لكأس العالم للاندية خاصة بعد أن سبق لأنشيلوتي أن فاز بالميدالية الذهبية عام 2007 كمدرب لميلان وعام 2014 مع الريال.

كما شهدت البطولة تمكن بيدور مهاجم فريق فلامنجو البرازلي من هز الشباك مرتين في كلّ من المباراتين اللتين خاضهما في المغرب 2022 ليصبح رابع لاعب يسجل أربعة أهداف أو أكثر في نسخة واحدة من البطولة، بعد أن سبقه إلى ذلك كل من البرازيلي دينيلسون (4 أهداف في نسخة 2009)، ولويس سواريز (5، 2015)، وكريستيانو رونالدو (4، 2016).

كما شهدت البطولة تعزيز ريال مدريد لسجله القياسي كأكثر نادي نجاحاً في تاريخ البطولة بحصد لقبه الخامس، وبفارق لقبين اثنين عن أقرب منافسيه ومنافسه التقليدي برشلونة، كما أصبح توني كروس اللاعب الأكثر نجاحاً في تاريخ البطولة برصيد 6 ألقاب.

وأحتلت مباراة نهائي النسخة الأخيرة لكأس العالم للاندية الذي أقيم بين ريال مدريد الإسباني والهلال السعودي المرتبة الأولي في النهائيات الأكثر تسجيلاً في تاريخ كأس العالم للأندية، كما بات أوكلاند سيتي الأكثر مشاركة بنسخ المونديال حيث تواجد في المغرب للمرة العاشرة في تاريخه .

كما أظهرت البطولة أن المملكة السعودية هي الدولة رقم 13 التي يتم تمثيلها في نهائي كأس العالم للأندية بمشاركة فريقها الهلال الذي بات النادي رقم 27 الذي يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية،وأصبح نادي سياتل ساوندرز هو النادي رقم 72 الذي يشارك في كأس العالم للأندية منذ انطلاق البطولة عام 2000، وهو النادي الأول في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أصبح النادي الأهلي أول فريق يشارك في 20 مباراة في كأس العالم للأندية عندما واجه سياتل ساوندرز في الدور الثاني،

وأظهرت منافسات البطولة الأخير أن مباراة نصف النهائي بين نادي فلامنجو والهلال هي المباراة رقم 150 التي أجريت في تاريخ كأس العالم للأندية.

وبلغ متوسط الأهداف المسجلة في المباراة الواحدة 4:29 وهو الأعلى في تاريخ البطولة خاصة أن الرقم السابق هو 4:13 وسجل في نسخة الإمارات العربية المتحدة في عام 2018، كما اصبح لاعب الأهلي المصري حسين الشحات الأكثر مشاركة في مباريات كأس العالم للأندية حيث ظهر للمرة الثانية عشرة في مباراة تحديد المركز الثالث ضد نادي فلامنجو، كما بات الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد اكبر لاعب يسجل في نهائي كأس العالم للاندية وذلك في سن سن 35 و 54 يومًا متفوقاً على الرقم القياسي للاعب (فيليبو إنزاجي) والذي يبلغ من العمر (34 عام و19 يوم) والذي توقف عن اللعب منذ عام 2007.

وكان جياني انفانتينو قد كتب عبر حسابه علي تطبيق لينكد إن: "يجب أن أشكر جميع العاملين في الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم والشعب المغربي على عملهم الجاد في تنظيم البطولة وعلى الترحيب الحار المقدم للمشاركين وللعديد من المعجبين الذين جاؤوا للاستمتاع بالمسابقة ". المشاعر التي نشاركها 100٪

كأس العالم للأندية في المغرب لعام 2022 بالأرقام.