مولدوفا تعلن إغلاق مجالها الجوي مؤقتا

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أعلنت شركة طيران مولدوفا الوطنية أن مولدافيا أغلقت مجالها الجوي مؤقتاً، اليوم الثلاثاء، متحدثة عن "أسباب أمنية" من دون مزيد من التفاصيل وسط توتر بين الجمهورية السوفياتية السابقة وموسكو.

وأعلنت شركة طيران مولدوفا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن وقف الرحلات الجوية بقولها "الركاب الأعزاء، مجال مولدوفيا الجوي مغلق حالياً"، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وكانت قد اتهمت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، روسيا بالتخطيط لاستخدام "مخربين" أجانب للإطاحة بحكومتها المؤيدة للاتحاد الأوروبي.

وقالت الرئيسة ساندو إن مخطط "المؤامرة" كان يشمل تنظيم "احتجاجات من قبل ما يسمى بالمعارضة" بهدف "قلب النظام الدستوري".

يذكر أن الحرب الروسية في أوكرانيا المجاورة وضعت مولدوفا، وهي إحدى أفقر دول أوروبا، تحت ضغط شديد.