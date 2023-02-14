المكسيك تخفف شروط الحظر المقرر على استيراد الذرة الأمريكية

خففت حكومة الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، شروط الحظر المقرر على استيراد الذرة المعدلة وراثيا الأمريكية بعد ضغوط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث عرضت الحكومة تنازلا في محاولة لإنهاء أحد أكبر الخلافات التجارية بين البلدين.

وذكرت وزارة الاقتصاد المكسيكية، أن الرئيس أصدر أمس مرسوما يلغي الموعد النهائي المقرر لحظر استيراد الذرة الأمريكية المعدلة وراثيا لاستخدامه كعلف للماشية والتصنيع، مضيفة أن الحكومة ستسعى إلى الاستغناء تدريجيا عن استيراد هذه الذرة من الولايات المتحدة من خلال الاعتماد على الإمدادات ومجموعات العمل مع الشركات المحلية والأجنبية.

وفي الوقت نفسه، أبقت المكسيك على حظر استيراد الذرة المعدلة وراثيا لإنتاج الدقيق والمخبوزات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن قرار المكسيك يعتبر تطورا إيجابيا بالنسبة للمزارعين الأمريكيين، حيث إن أغلب صادرات الذرة الأمريكية إلى المكسيك هي من الذرة الصفراء المستخدمة في صناعة الأعلاف بشكل أساسي، في حين تعتمد المكسيك على إنتاجها المحلي من الذرة البيضاء في صناعة الدقيق والخبز.

وتعتبر المكسيك ثاني أكبر سوق للذرة الأمريكية على مستوى العالم، وهو ما يعني تعزيز موقف الرئيس بايدن، وأعضاء الكونجرس عن الولايات الرئيسية المنتجة للذرة مثل إيوا.