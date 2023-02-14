حساب «NBA» معلقا على احتفال شيكابالا: أحد ملوك الكرة المصرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سلط الحساب الرسمي للدوري الأمريكي لكرة السلة «NBA»، الضوء على احتفال محمود شيكابالا قائد نادي الزمالك، خلال مواجهة فريقه وسموحة مساء الإثنين.

وكان شيكابالا قد سجل هدفا في فوز فريقه الزمالك أمام سموحة، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري المصري الممتاز.

واحتفل شيكابالا بهدفه في مرمى سموحة، على طريقة ليبرون جيمس أسطورة كرة السلة الأمريكية.

ونشر الحساب الرسمي لـ «NBA» باللغة العربية، صورة احتفال شيكابالا على طريقة جيمس، معلقا عليها: «احتفال أحد ملوك الكرة المصرية على طريقة ملك الـ NBA ».