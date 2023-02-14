غرفة صناعة السينما تلزم المخرج أحمد موسى بسداد نصف مليون جنيه للمنتج راني مسحال

أصدرت لجنة الشكاوي بغرفة صناعة السينما، قرارا ألزمت فيه المخرج أحمد خالد موسى بسداد مبلغ 500 ألف جنيه لصالح المنتج راني مسحال، وذلك بناءً على الشكوى المقدمة منه.

وأرسلت لجنة الشكاوى برئاسة جمال علي، هذا القرار للمخرج أحمد خالد موسى، وجاء كالتالي: "نحيطكم علما بأن لجنة الشكاوي بالغرفة بجلستها المعقدة بتاريخ 8 فبراير 2023 قررت التزامكم برد 500 الف جنيه خلال شهر من تاريخ إخطاركم بالقرار، وذلك للشركة الشاكية "دانا للإنتاج الفني"، أو التزامكم بإخراج فيلم للشركة الشاكية بنفس قيمة العقد موضوع الشكوى، وذلك خلال عام 2023".

وكان المستشار ياسر قنطوش محامي المنتج راني مسحال، قد تقدم في وقت سابق بشكوى للجهات الرسمية ومنها غرفة صناعة السينما، طالب فيها برد مستحقات موكله لدى المخرج أحمد خالد موسى.

وكان قد سبق للمنتج راني مسحال، وتعاقد مع المخرج أحمد خالد موسي بتاريخ 23 مارس 2020؛ ليخرج فيلمًا يحمل اسمًا مؤقتًا، وهو «من القاهرة لباريس»، من إنتاج شركته.

وتم الاتفاق مع المشكو في حقه على أجر قدره مليون ونصف المليون جنيه، ووقع إيصالًا للشركة يفيد باستلامه نصف مليون جنيه من أصل المبلغ المتفق عليه.