قال الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن القناة الوثائقية المصرية؛ المنتظر انطلاقها الأحد المقبل، سوف تتناول جميع الموضوعات في المجالات كافة من التاريخ والفلسفة والفن والأدب والفيزياء والسيارات والاقتصاد.



وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، عبر فضائية «ON E» مساء الإثنين، أن «الوثائقية المصرية»؛ ستضع المشاهد المصري والعربي أمام جرعة معرفية وثائقية دسمة، قياسا بنظيرتها في أي دولة متقدمة، مشيرا إلى استحواذ الشركة المتحدة على مواد وثائقية من شركات عالمية ذات جنسيات مختلفة.



ولفت إلى استحواذ الوثائقية على عدد من الأفلام الحاصدة لسلاسل جوائز عالمية، والمنتظر بثها للمرة الأولى، إلى جانب إنتاج المكتبة المصرية لأكثر من50 فيلما منذ عام 2017.



وأكد أن الأفلام الوثائقية ليست نمطا شائعا ونطاق العمل داخلها محدود، مشيرا إلى حاجة الفيلم الوثائقي لجهد كبير في صناعة المحتوى وتجهيز الاسكربت والمونتاج وعرض وجهات النظر المختلفة، فضلا عن إنفاق الكثير من الأموال، على نقيض البرامج اليومية أو الأسبوعية.



وأشاد بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واصفا إياه بالقرار الشجاع منذ لحظة بداية إنشاء وحدة أفلام وثائقية، مرورا بتطويرها إلى قناة وقطاع، مشيرا إلى استمرار البث بنظام عمل الـ 24 ساعة يوميا.



ولفت إلى مراعاة القناة الجديدة جميع الأبعاد المتعلقة بالمشاهد، إلى جانب توزيع المحتوى المناسب على مدار اليوم؛ من أجل إشباع حاجة المشاهد المعرفية بوجبة وثائقية شاملة، مشيرا إلى عرض صفحات وسائط التواصل الاجتماعي؛ المحتوى الوثائقي عبر تقنية البث المباشر وكذلك الفيديو.