باشاغا ووزير دفاعه يؤكدان دعم لجنة 5+5 في عملها لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية

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اجتمع رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا اليوم الاثنين بمقر رئاسة الوزراء في مدينة سرت، مع وزير دفاعه احميد حومة لبحث عدد من الملفات "الهامة".

وقال مكتب باشاغا إن الاجتماع تناول خطة عمل الوزارة لسنة 2023 والعمل على دعم لجنة "5+5" في جهدها لتوحيد المؤسسة العسكرية واستمرار وقف إطلاق النار.

كما بحث وضع خطة لتأمين الجنوب وإصلاح المنشآت التعلمية العسكرية به، والتنسيق المشترك وتبادل التقارير والمعلومات الأمنية بين وزارة الدفاع والأجهزة المختصة وإداراتها لتعزيز التعاون الأمني بالمنافذ وإحكام السيطرة واستعراض خطة تأمين الحدود والمحافظة على التراب الليبي من التعدي والاختراق.