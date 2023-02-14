 شباب الجيزة تنفذ قافلة لمحو الأمية بمركز شباب بالحوامدية - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 فبراير 2023 11:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية؟

النتـائـج تصويت

شباب الجيزة تنفذ قافلة لمحو الأمية بمركز شباب بالحوامدية

يارا صابر
نشر في: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 10:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 10:52 م

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، قافلة محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، بمركز شباب الحوامدية.

واستضاف مركز الشباب، القافلة لخدمة أهالي القرية ضمن البرامج والأنشطة التي يقدمها، وإيماناً من الإدارة بتنفيذ رؤية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تقدم خدماتها لجميع الفئات.

ووجه الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة، بتعميم فتح مراكز الشباب لمثل تلك الخدمات وغيرها من خدمات صحية وثقافية، بالتعاون مع الجهات المختصة بذلك وفق الضوابط والقوانين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك