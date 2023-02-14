شباب الجيزة تنفذ قافلة لمحو الأمية بمركز شباب بالحوامدية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، قافلة محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، بمركز شباب الحوامدية.

واستضاف مركز الشباب، القافلة لخدمة أهالي القرية ضمن البرامج والأنشطة التي يقدمها، وإيماناً من الإدارة بتنفيذ رؤية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تقدم خدماتها لجميع الفئات.

ووجه الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة، بتعميم فتح مراكز الشباب لمثل تلك الخدمات وغيرها من خدمات صحية وثقافية، بالتعاون مع الجهات المختصة بذلك وفق الضوابط والقوانين.