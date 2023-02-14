 بعد غد.. وزارة الأوقاف تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج - بوابة الشروق
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بعد غد.. وزارة الأوقاف تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 7:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 7:47 م

أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم احتفالها السنوي بذكرى الإسراء والمعراج للعام 1444هــ مساء الخميس المقبل.

وبحسب بيان للوزارة سيقام الاحتفال عقب صلاة العشاء بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، وسيتم نقله على الهواء مباشرة.


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