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أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم احتفالها السنوي بذكرى الإسراء والمعراج للعام 1444هــ مساء الخميس المقبل.
وبحسب بيان للوزارة سيقام الاحتفال عقب صلاة العشاء بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، وسيتم نقله على الهواء مباشرة.