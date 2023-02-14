الإذاعي عمرو بطيشة عن يوم الراديو العالمي: أجيال في مصر تربت على صوت الإذاعة

قال الإذاعي والشاعر الكبير عمرو بطيشة، إن احتفال منظمة الأمم المتحدة، أمس الإثنين، بمناسبة يوم الراديو العالمي؛ هو «يوم له تاريخ»، مستعيرا الاقتباس من احتفالية البرنامج العام بـ عيد الإذاعة المصرية؛ الذي شرف على رئاسته عام (1998).



وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية على شاشة قناة «النهار» مساء الإثنين، أن الإذاعة في دول العالم كافة؛ وسيلة اتصال دولية تربط الشرق بالغرب، معقبا: «تعلمنا وتنورنا منها، وأسعدتنا كبار وصغار».



وتابع: «أجيال في مصر تربت على صوت الميكرفون»، مشيرا إلى استدعائه خلال الاحتفالية السابقة؛ أعلام الإذاعيين المصريين آنذاك الذين تقاعدوا عن المهنة، وعلى رأسهم العملاق والأب الروحي فهمي عمر، والإذاعية صفية المهندس، وطاهر أبو زيد مقدم برنامج جرب حظك، والإذاعية أمل فهمي، والإذاعي الكبير صلاح زكي.



ويحتفل فى 13 من فبراير كل عام؛ بيوم الإذاعة العالمي، وذلك بالتزامن مع ذكرى إِطلاق إِذاعة الأمم المتحدة عام 1946م.