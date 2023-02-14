السجن 10 أعوام لمتهم بالاستيلاء على معاش سيدة متوفية في الإسكندرية

عاقبت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب، اليوم الثلاثاء، شخص يدعى "ع.ع.ن"، بالسجن لمدة 10 أعوام "غيابيًا"، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية، وذلك في القضية المقيدة برقم 30276 لسنة 2021 جنايات أول الرمل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد ورود بلاغًا لمكافحة جرائم الأموال العامة، حول قيام شخص بالاشتراك في تزوير محررات رسمية "سجل إثبات صرف معاش" على النحو المبين في التحقيقات.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث قيام المتهم، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، بالاشتراك بطريق المساعدة مع موظف "حسن النية" بشركة مياة الشرب في الإسكندرية، حيث قام المتهم بتزوير محرر رسمي "سجل إثبات صرف والمعاش" من شركة مياه الشرب وكيلا عن مستحقة المعاش، وتدعى "س.ع.م" بموجب توكيل خاص يتيح له صرف المعاش، مدعيًا أحقيتها بصرف معاش أرملة المدعو "ع.ن.ع" وقدم للموظف سند وكالته عنها، مما أمكنه من صرف معاشا "بدون وجه حق" بمبلغ مالي قدرة 69 ألف و342 جنيه و3 قروش.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم استعمل محرر مزور "توكيل خاص" للاستيلاء على المعاش، محل التحقيقات، مع علمه بأمر تزويره، وقدمه للموظف المختص، وتحصل على مبالغ مملوكة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بصفة كاذبة، وتبين إنقضاء تلك الوكالة بوفاة الموكلة صاحبة المعاش.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة قررت إحالة القضية لمحكمة جنايات الإسكندرية والتي اتخذت بحق المتهم قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: خالد عبد السلام خلف، والدكتور إيهاب رفعت السعدني.