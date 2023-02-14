سمير عثمان: سموحة له ضربة جزاء أمام الزمالك

قال سمير عثمان الخبير التحكيمي، إن هناك ضربة جزاء لنادي سموحة في مباراة الزمالك، لم يتم احتسابها من حكم المباراة إبراهيم نور الدين.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا ثمينًا بثلاثة أهداف لهدف أمام نظيره سموحة، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الممتاز.

وأضاف سمير عثمان: «ضربة جزاء صحيحة لصالح سموحه لم يتم احتسابها أمام الزمالك في أول دقيقة، ولو كان إبراهيم نور الدين احتسبها كان هيدخل التاريخ لأنها في أول دقيقة، وهي لعبة سهلة مدافع الزمالك داس على قدم مهاجم سموحه».

وتابع: «ضربة الجزاء المُحتسبة للزمالك غير صحيحة، حيث الكرة لم تلمس يد مدافع سموحه، و إبراهيم نور الدين أخطأ أيضًا أنه أوقف اللعب، فكان عليه الانتظار لنهاية الهجمة».

وأتم: «بطلب من كل حكم في الدوري الممتاز، أن يكون أنانيا و يحب نفسه أكثر من ذلك و يلعب لاسمه فقط».