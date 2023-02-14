انطلاق أعمال الاجتماع الـ12 للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب

انطلقت منذ قليل أعمال الاجتماع الـ12 للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، للتحضير لأعمال الدورة العادية الـ58 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، والمقرر انعقادهما بالجزائر الشهر المقبل.

وقالت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إن "اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب تعد من أهم لجان مجلس وزراء الصحة العرب، التي تعمل على إعداد وتحضير ودراسة ومناقشة البنود المدرجة على مشروع جدول أعمال دورات مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، وكذلك تقدم التوصيات الهامة التي تستند عليها الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب في إعداد مشاريع قرارات هذه الدورات".

وأضافت، خلال كلمتها في مستهل الاجتماع، أنه "رغم ما يواجه الصندوق العربي للتنمية الصحية من صعوبات بسبب عدم التزام الدول الأعضاء بسداد مساهماتها في موازنته، إلا أن الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب تعمل جاهدة من أجل تنفيذ قرارات مجلس وزراء الصحة العرب ذات الأولوية، وفي مقدمتها تقديم الدعم العاجل لتوفير المساعدات الطبية العاجلة التي يقرها مجلس وزراء الصحة العرب".

كما أشارت إلى أن الاستمرار بهذه النسبة من السداد قد تعيق قدرة الأمانة الفنية على تنفيذ العديد من القرارات التي تضمن التزامات مالية، وهذا ما سيتم طرحه أمام الوزراء في الدورة القادمة للمجلس.

وحول أبرز ما تتضمنه جدول الأعمال من مواضيع صحية هامة، قالت: "في مقدمتها المستجدات ومتابعة الجهود المبذولة من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ومناقشة ما توصلت إليها اللجان الفنية المنبثقة عن المجلس فيما يتعلق بإنشاء المركز العربي للأبحاث الصحية والمعملية، وجائزة الطبيب العربي لعام 2023، والقانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن، والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة، بالإضافة إلى التقارير الربع سنوية التي أعدتها الأمانة الفنية المتضمنة الأنشطة والفعاليات التي نظمتها وشاركت بها بين دورتي المجلس العاديتين: الدورة (56) مارس 2022، والدورة (58) مارس 2023.