وزير خارجية العراق يؤكد السعي لدعم الحوار الإقليمي بما يعزز المصالح المُشترَكة

أكد وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، السعي لاستضافة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الثالثة، للمضيّ قدمًا في بناء جسور التعاون، وتعزيز الحوار الإقليميّ؛ بما يعزز المصالح المُشترَكة.

وذكرت الخارجية العراقية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم - أن الوزير فؤاد حسين، بحث مع السفير جيمس جيفري رئيس برنامج الشرق الأوسط والسفير الأسبق في العراق، العلاقات العراقيَّة - الأمريكيَّة وآفاقها في دعم جُهُود الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشار وزير الخارجية العراقي إلى "الروابط المُشترَكة التي تجمع الجانبين، ورغبة كل منهما في توثيق الأطر الاقتصاديَّة التعاونيَّة بين البلدين في ضوء اتفاق الإطار الاستراتيجيّ.

واستعرض الجانبان - خلال محادثة استضافها مركز ويلسون في واشنطن - دور العراق الإقليميّ في تقريب وجهات النظر في المنطقة، والعلاقات العراقيَّة التعاونيَّة بكل من مصر والأردن في إطار الآلية الثلاثيَّة، والتعاون الوطيد بين العراق والسعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.