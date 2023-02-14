وزير الأوقاف: الدعوة الإلكترونية ضرورة العصر

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الدعوة الإلكترونية هدف استراتيجي للوزارة التي انطلقت في فضاء السوشيال ميديا من خلال استخدام عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية الحديثة، كما عقدت الوزارة العديد من الدورات التدريبية في الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني، وكان لها مردودا إيجابيا واضحا.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مسئولي الدعوة الإلكترونية بالمديريات الإقليمية اليوم الثلاثاء، بحضور غادة عبد الحليم مدير عام التطبيقات ونظم المعلومات، ومحمد الشحات أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي، ومحمد عبد الله عسكر مسئول الدعوة الإلكترونية، وذلك في إطار إعلان وزارة الأوقاف عام 2023 عامًا للدعوة الإلكترونية وتحديث الوسائل الدعوية.

جدير بالذكر أن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية قد اجتمع مع محمد عزت محمد - أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وقيادات المجلس لاختيار عنوان المؤتمر القادم الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، واستقر الأمر على أن يكون تحت عنوان "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة".