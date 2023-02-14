وزير الخارجية الأمريكي: يجب دعم أوكرانيا ومساعدة تركيا وسوريا في أعقاب الزلازل المدمرة

شدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على أهمية دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا ومساعدة تركيا والشعب السوري في أعقاب الزلازل المدمرة.

جاء ذلك حسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره من البوسنة والهرسك إلمدين كوناكوفيتش، لتهنئته على توليه منصبه الجديد.

وأكد الوزيران أهمية التكامل الأوروبي الأطلسي للاستقرار والأمن في غرب البلقان، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، والحاجة إلى الارتقاء فوق السياسات الحزبية لاستعادة الحكم الفعال والشفاف والمسؤول.