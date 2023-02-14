سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقر سعر صرف الدولار في البنوك المحلية خلال بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء 14 فبراير 2023، ليسجل في تعاملات البنك المركزي المصري 30.49 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه في تعاملات بنكي الأهلي المصري ومصر، 30.40 جنيه للشراء، و30.50 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار في بداية تعاملات كلا من البنك التجاري الدولي، وبنك إسكندرية، وبنك أبو ظبي التجاري، مسجلا 30.50 جنيه للشراء، و30.60 جنيه للبيع.

واستقر سعر الصرف في تعاملات مصرف أبو ظبي الإسلامي، مسجلا 30.55 جنيه للشراء، و30.60 جنيه للبيع.