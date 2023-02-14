 الثلاثاء 14 فبراير 2023.. الدولار يسجل 30.55 جنيه للشراء و30.60 للبيع في بداية التعاملات - بوابة الشروق
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الثلاثاء 14 فبراير 2023.. الدولار يسجل 30.55 جنيه للشراء و30.60 للبيع في بداية التعاملات

محمد فوزي
نشر في: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 10:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 10:45 ص

استقر سعر صرف الدولار في البنوك المحلية خلال بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء 14 فبراير 2023، ليسجل في تعاملات البنك المركزي المصري 30.49 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه في تعاملات بنكي الأهلي المصري ومصر، 30.40 جنيه للشراء، و30.50 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار في بداية تعاملات كلا من البنك التجاري الدولي، وبنك إسكندرية، وبنك أبو ظبي التجاري، مسجلا 30.50 جنيه للشراء، و30.60 جنيه للبيع.

واستقر سعر الصرف في تعاملات مصرف أبو ظبي الإسلامي، مسجلا 30.55 جنيه للشراء، و30.60 جنيه للبيع.


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