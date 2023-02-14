انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان نواكشوط للشعر العربي

انطلقت الدورة الثامنة من مهرجان نواكشوط للشعر العربي، في العاصمة الموريتانية.

وتستمر هذه الدورة ثلاثة أيام، وتتخللها ندوات شعرية ونقدية، ويشارك فيها شعراء ومثقفون من موريتانيا والسنغال ومالي وجامبيا.

وقال المستشار في وزارة الثقافة الموريتانية الدكتور الشيخ ولد سيدي عبد الله - فيء تصريح صحفي - إن الشعر يحتل "مكانة سامقة" في الشق الثقافي من برنامج الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، باعتباره "أحد ملامح الصورة الثقافية التي قدمتها موريتانيا للعالم وعرف بها شعبها".

وقال محمد سيدي عبد الله الأمين العام للجنة الموريتانية للتربية والثقافة والعلوم، منسق احتفالية نواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي للعام 2023، إن بيت الشعر يعتبر إحدى أهم المؤسسات والهيئات الوطنية المهتمة بمجال الشعر والثقافة واللغة، مشيرا إلى أنه أصبح وجهة يقصدها الشعراء من مختلف الأجيال وكذلك جمهور الشعر وعشاقه.

وأكد رئيس دائرة الثقافة بحكومة الشارقة عبدالله العويس أن مسيرة بيت الشعر في نواكشوط انطلقت عبر عمل دؤوب، ونشاط لا يتوقف من الأمسيات والندوات والملتقيات والمهرجانات ” فكان فعلا ذلك الفضاء الذي ينتشر منه أريح الشعر الجميل وعبق الخيال المبدع، وكثيرون هم الشعراء الذين وقفوا على تلك المنصة



