وزير الصحة الإماراتي: يجب اعتماد خطط طوارئ في حالة انتشار أمراض غير متوقعة

أكد وزير الصحة الإماراتي عبدالرحمن بن محمد العويس ـ في كلمته خلال جلسة "مستقبل الصحة وجودة الحياة"، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 بدبي، بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفارـ ضرورة قيام الحكومات بتجهيز مخططات واستراتيجيات واضحة، وتوثيق كل الخطوات والإجراءات المتخذة؛ لاستخدامها عند إدارة الأزمات في المستقبل.

وأشار إلى أهمية مساعدة حكومات الدول؛ لاعتماد خطط طوارئ في حالة انتشار أمراض غير متوقعة، مؤكدا أهمية دور الرأي العام في تقديم الدعم للحكومات.

وقال "إنه يجب أن تركز الحكومات على استخدام التكنولوجيا والاستفادة من الذكاء الاصطناعي ومختلف الأنظمة المرنة، التي من شأنها أن تساعد في تحقيق الأهداف المرجوة".

وأضاف "أن هناك بعض الحكومات ستكون قادرة على امتلاك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بينما حكومات أخرى تعتبر أن الاستثمار في التكنولوجيا لا سيما في خضم الأزمة ليس بالأولوية"، مؤكدا أن بلاده تدعم الابتكار واستخدام التكنولوجيا.