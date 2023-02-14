الشباب والرياضة بالغربية تدشن المبادرة التوعوية لا للمخدرات

دشنت، اليوم الثلاثاء، مديرية الشباب والرياضة بالغربية ندوة توعوية بعنوان "لا للمخدرات"، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية.

جاء ذلك بحضور يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور محمد عامر أستاذ دكتور بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ومسؤول بصندوق الإدمان والمخدرات، والدكتورة عزة القزاز طبيبة بشرية، والدكتور محمد سعفان مدير الإدارة العامة للشباب، وبحضور 150 من شباب وفتيات النادي الثقافي، تحت إشراف الدكتور عادل غانم منسق النادي الثقافي.

وبدأت فعاليات التدشين بالسلام الوطني، ثم كلمة يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والتي أكد فيها أن الدولة تدعم كل الخطوات التي من شأنها محاربة الإدمان، لأن عواقبه وخيمة إذا لم تتكاتف كل مؤسسات الدولة مع المنظمات؛ لذا لا بد من ضرورة الوقوف بكل قوة ضد الإدمان الذي يدمر شباب هذه الأمة، ويستنزف مقدراتها المادية والجسدية.

وأضاف أن مديرية الشباب بالتعاون مع كل الهيئات والوزارات لن تتوانى لحظة في دعم الشباب في محاربتهم الإدمان.

من جانبه أوضح الدكتور محمد عامر، أستاذ دكتور بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ومسؤول بصندوق الإدمان والمخدرات، أن مشكلة المخدرات حاليا من أكبر المشكلات التي تعانيها دول العالم وتسعى جاهدة لمحاربتها لما لها من أضرار جسيمة على النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

كما أنه لا بد من مواجهة الأسباب التي تؤدى إلى زيادة نسبة التعاطي والإدمان في المجتمع وأنواع المخدرات، وأضرارها على مستقبل الوطن، خصيصًا أنها تستهدف الشباب بشكل كبير، مؤكدًا أن الخلل والتفكك الأسرى يعد عاملًا رئيسيًا في تلك الأزمة.

فيما أشارت الدكتورة عزة القزاز طبيبة بشرية بوزارة الصحة، إلى أن المخدرات تسيطر بصفة كاملة على مركز الرغبات بالمخ بشكل كبير.

ويذكر أن الجبهة بالمخ من المناطق الخاصة بالصواب والخطأ والضمير لا تعمل وقت تعاطى المخدرات، لذلك يتجنب مدمن المخدرات كل أساليب النجاح في حياته ويتجنب حتى أحاسيسه.