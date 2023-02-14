 وفاة الكاتب الصحفي محمد عبد النور رئيس تحرير مجلة صباح الخير الأسبق - بوابة الشروق
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وفاة الكاتب الصحفي محمد عبد النور رئيس تحرير مجلة صباح الخير الأسبق

الكاتب الصحفي الراحل محمد أبو النور
الكاتب الصحفي الراحل محمد أبو النور

نشر في: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 10:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 11:02 م

توفى منذ قليل، الكاتب الصحفي الكبير محمد عبد النور رئيس تحرير مجلة صباح الخير الأسبق، نجل الكاتب الصحفي الراحل عبد النور خليل، وزوج الإعلامية الكبيرة هالة حشيش.

وتنعى الشروق الزميل الصحفي الراحل، داعية أن يلهم الله ذويه الصبر والسلوان.


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