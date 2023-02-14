انعقدت، صباح اليوم، بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا جلسات تقييم اتفاق جوبا لسلام السودان، لليوم الثاني على التوالي، وذلك بحضور وفد لجنة الوساطة الجنوبية، ووفد السودان، ووفود الدول الضامنة للاتفاق.

وتضمنت الجلسات، جلستين عن مراجعة برتوكول اتفاق سلام دارفور، ومراجعة برتوكول اتفاق سلام المنطقتين.

واستعرضت الأطراف كافة التحديات التي تواجه تنفيذ بنود الاتفاق وكذلك مراجعة الجداول الزمنية، لاسيما عقب مرور أكثر من عامين على توقيعه.

من جهته، قال أحمد تقد، كبير المفاوضين عن مسار دارفور، إن تلك الجلسات تعد محاولة للبحث عن السُبل التي تدفع نحو تنفيذ اتفاق السلام والهدف الرئيسي منها الخروج بتوصيات للآليات المعنية بالتنفيذ.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنه تم استعراض البروتوكلات المتعددة في الاتفاق، ومن ثم دار حوار شفاف حولها بشكل يُمكن الجميع من تحديد الأولويات المطلوبة وتفعيل الآليات الرئيسية للتنفيذ، وأبرزها "المفوضية القومية للسلام، واللجان العليا".

وأكد تقد، أن قضية السلام أصبحت من القضايا الرئيسية في الوقت الراهن، حيث تم الحكم عليها بصورة سياسية وليس بصورة موضوعية، لاسيما في المشهد السياسي السوداني الحالي، ذاكرا أنه سيتم الخروج بتوصيات واضحة تدفع في اتجاه تنفيذ الاتفاق.

من جهته، قال الدكتور ضيو مطوك مقرر لجنة الوساطة الجنوبية، إن اتفاق السلام يُعد نموذج يُمكن أن يحتذى به في القارة الأفريقية، للمشاكل الأفريقية التي تُعالج بحلول أفريقية.

وأكد أن هناك عدة أسباب لعدم تنفيذ جميع بنود الاتفاق، أبرزها الانقسامات التي أصابت الأطراف التي وقعت على الاتفاق، فضلا عن المشاكل السياسية التي يشهدها السودان حالياً.

وشارك في الجلسات وفد لجنة الوساطة الجنوبية برئاسة توت قلواك، المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان، والدكتور ضيو مطوك مقرر اللجنة، فيما يترأس وفد السودان الفريق أول ياسر العطا عضو مجلس السيادة، ووزير الدفاع الفريق ياسين إبراهيم ياسين، ورئيس مفوضية السلام البروفسيور سيلمان الديبلو، وعدد من ممثلي الدول الضامنة والشاهدة على الاتفاق.

جدير بالذكر أن دولة جنوب السودان قامت برعاية اتفاق سلام بين الحركات المسلحة والحكومة الانتقالية، في أكتوبر 2020.