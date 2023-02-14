الرئيس الألماني يبدأ زيارة رسمية إلى كمبوديا

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بدأ الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، زيارة رسمية إلى كمبوديا تستغرق يومين.

وفي مستهل زيارته، اليوم الثلاثاء، أطلع شتاينماير، على مشروع تابع لمنظمة "هالو تراست" لإزالة الألغام، والمدعوم ماليا من ألمانيا، ووضعت ملايين من الألغام الأرضية في البلاد خلال حكم الخمير الحمر من عام 1975 حتى عام 1979، ثم في حرب العصابات ضد القوات الفيتنامية المحتلة، ولا يزال الكثير منها مدفون في الأرض ويشكل تهديدا قاتلا.

وتشير التقديرات، إلى أن تلك الألغام تسببت في إصابة أو مقتل حوالي 64 ألف شخص حتى الآن.

ودعمت ألمانيا حتى الآن إزالة الألغام والذخيرة، ونزع فتيلها بنحو 23 مليون يورو.

وارتدى شتاينماير سترة واقية وخوذة وواقٍ زجاجي للوجه، وأطلع على طريقة العمل في حقل ألغام، وتم إبطال لغما عن طريق التفجير المحكم عن بعد أمام عينيه.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة "هالو تراست" نشطة في أوكرانيا.

وأعرب شتاينماير، عن مدى تأثره بنشاط المنظمة، متعهدا لها بتقديم المزيد من المساعدات الألمانية.

ويعتزم شتاينماير زيارة معبد "أنجكور وات" الشهير عالميا، الذي يشارك خبراء ألمان في ترميمه منذ 25 عاما.

ومولت وزارة الخارجية الألمانية، العمل حتى الآن بحوالي 4.3 مليون يورو، وهو أكبر مشروع في برنامج الوزارة للحفاظ على التراث الثقافي.

تجدر الإشارة إلى أن شتاينماير أول رئيس ألماني يزور كمبوديا على الإطلاق.

وهذه زيارته الثالثة لمنطقة الهندي-الهادي خلال عام، حيث سبقتها زيارة لسنغافورة وإندونيسيا، ولليابان وكوريا الجنوبية.

ونتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا وبسبب الاعتماد على الصين، والذي يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه محفوف بالمخاطر، تسعى ألمانيا حاليا لتوسيع نطاق علاقتها سياسيا واقتصاديا.