كشفت الفنانة زينة، كواليس مشاركتها مع الفنان الراحل نور الشريف بمسلسل "حضرة المتهم أبي".

وقالت خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مساء الاثنين، أن ظهورها مع الفنان نور الشريف بمسلسل حضرة المتهم أبي كان بداية جديدة لانطلاقها على الساحة الفنية، موضحة أنها رشحت للدور من قبل الفنانة رباب حسين، مستطردة: " كنت جريئة ومفكرة نفسي ممثلة جامدة ومفيش زيي ولكن الفنان نور الشريف رفض مشاركتي بالمسلسل؛ وقلت لرباب حسين على فكرة بيمثل وحش".

وأضافت: زينة أن الفنانة رباب حسين قالت لها إنها ستحاول إقناع الفنان نور الشريف بمشاركتها بالمسلسل، متابعة: "قلت لها إيه تقنعيه؟ دا أنا جامدة أوي ده المفروض يفرح؛ كنت مجنونة زي العيلة الصغيرة.

وأوضحت أن رفض الفنان يعود إلى اعتقاده عدم قدرتها على تجسيد دور الفتاة الريفية، متابعة: "لما سمعت كلامه قلت أنا هعمل الدور ده حتى لو هو مش موافق"، مستطردة: "لما عرفت أني هعمل بروفة قبل المشاركة قلت لهم أنا أجمد من أني أعمل بروفات".

واستكملت ذكرياتها في أول أيام التصوير، قائلة: "بكيت وتركت موقع التصويروجريت عندما رأيت الفنان نور الشريف، قلت له أسفة أنا مش بعرف أمثل متزعلش مني أنا مش هقدر أشتغل مع حضرتك، قالي لو مكنتيش خوفتي كنت أنا همشيكي".

وتابعت: "الفنان نور الشريف صمم أني لازم أدبح العجل بنفسي خلال تصوير أول مشهد من المسلسل.