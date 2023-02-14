بايدن يُقيل مهندس مبنى الكابيتول لاستخدامه سيارات العمل لغرض شخصي

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرارا بإقالة مهندس مبنى الكابيتول، بريت بلانتون، وإعفائه من منصبه.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن بايدن أقال بلانتون، بعد غضب ناجم مما ورد في تقرير المفتش العام، والذي كشف أن المسؤول أساء استخدام سيارة حكومية، فضلا عن أنه انتحل صفة ضابط إنفاذ قانون، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وصرح المسؤول: "تم إنهاء العمل مهندس الكابيتول بناءا على توجيهات من الرئيس".

وتأتي إقالة بايدن لبريت بلانتون، بعد مرور ساعات فقط من مطالبة رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، لبلانتون بالتنحي، أو أن يتم إقالته من قبل الرئيس الأمريكي.

ويملك بايدن، فقط السلطة لإقالة مهندس مبنى الكابيتول من منصبه.

وكان البيت الأبيض سُئل، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن التقرير الصادر عن المفتش العام، بشأن تجاوزات بريت برنتون.

وقالت السكرتيرة الصحفية، كارين جان بيير، وقتها، إن بايدن كان "يأخذ الأمر على محمل الجد"، و"سيأخذ أي نصيحة من أعضاء الكونجرس أو أي إجراء يريدون أخذه على محمل الجد".

ووجد تقرير المفتش العام، الصادر في شهر أكتوبر الماضي، أن بريت بلانتون وعائلته أساءوا استخدام سيارات مهندس الكابيتول، المخصصة للاستخدام للذهاب من المنزل إلى العمل "كسيارات شخصية"، ما أدى إلى تكليف الحكومة ما يقرب من 14 ألف دولار.