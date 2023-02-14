سها الجندي: نعمل لمواجهة الهجرة غير الشرعية والتوعية بأضرارها

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة تعمل على تطبيق محفزات للمصريين في الخارج من المزايا التأمينية والمعاشات سواء عمالة نظامية أو غير نظامية في الخارج، مضيفة أن هناك الكثير من المبادرات الأخرى التي تعمل عليها الوزارة، منها مؤتمر مصر تستطيع وكذلك ملفات خاصة بمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت جندي، خلال الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل لمواجهة الهجرة غير الشرعية، من خلال الكثير من الرحلات التي تقوم بها بالتعاون مع المبادرتين الرئاسيتين تحت رعاية رئيس الجمهورية، وهي مبادرة مراكب النجاح ومبادرة حياة كريمة، مضيفة أن الجولات تشمل زيارة المحافظات ومحاولة التوعية بأضرار الهجرة غير الشرعية التي تؤدي إلى فقد الشباب لحياتهم في معظم الأمور واستغلالهم بشكل مجحف ولا إنساني.

وأشارت إلى أن المركز المصري الألماني التابع لوزارة الهجرة، تسعى وزارة الهجرة من خلاله إلى تقديم تدريب المصريين بشكل عام الذين لم يحصلوا على وافر التعليم والتدريب المهني، لتدريبهم على درجة كبيرة من الكفاءة لتؤهلهم للحصول على وظائف في سوق العمل المصري وأسواق العمل الأجنبية، التي يطمح الكثير من المصريين في العمل فيها، بما فيها ألمانيا.