مسؤول أوكراني: لا يزال هناك أقل من 5000 مدني في بلدة باخموت

قال بافلو كيريلينكو، حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إنه لا يزال هناك أقل من 5000 مدني داخل بلدة باخموت المحاصرة شرقي البلاد.



وتحاول القوات الروسية منذ شهور السيطرة على البلدة الاستراتيجية التي كان يقطنها 70 ألف شخص قبل الحرب.



وتقدم جنود مجموعة فاجنر الروسية الخاصة من الشمال والجنوب، وهددوا بالإطباق على المدينة، فيما باتت جميع طرق الإمداد في مرمى النيران الروسية.



وقال كيريلينكو، الحاكم العسكري لدونيتسك أوبلاست، للتلفزيون الأوكراني في وقت متأخر أمس الاثنين، إنه يتعين "خفض عدد الأشخاص الموجودين في باخموت إلى الحد الأدنى".



وأضاف كيريلينكو أنه سيتم تأمين الإمدادات لمن تبقى من المواطنين بداخلها.



يشار إلى أنه من شأن الاستيلاء على باخموت أن تقترب موسكو من السيطرة على منطقة دونيتسك بأكملها، وهو أحد الأهداف المعلنة للكرملين في الحرب التي انطلقت قبل نحو عام.