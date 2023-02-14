أبو الغيط يرجح امتداد حرب روسيا وأوكرانيا لـ3 سنوات: اللي عنده قرشين يحافظ عليهم

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الوضع الدولي تأزم كثيرًا؛ نتيجة الحرب الروسية والأوكرانية وأزمة الطاقة، منوهًا أن الحرب لن تنتهي الشهر المقبل، بل مستمرة لعدد من السنوات قد يصل إلى 3.



وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الأطراف على الأرض مشتبكة، ومازالت متمسكة بتحقيق أهداف لم تتحقق حتى اللحظة.



وأوضح أن الحرب ستتوقف لو غير أحد الأطراف رأيه، معقبًا: «طالما الأطراف مشتبكة وتتصور أنها قادرة على تحقيق أهدافها، فالحرب ستستمر، وعلى المجتمع الدولي والعربي أن يرتب أوضاعه على أنها مستمرة».



وتوجه بنصيحة للدول العربية: «اللي عنده قرشين يحتفظ بيهم، واللي عنده مخزون من الطاقة والغاز والمأكولات يحافظ عليه، لأن هناك صعوبة في الفترة المقبلة، على مستوى العالم كله».



ونوه أن هناك بعدًا أخطر للوضع الدولي في المحيط الهادي بين الصين والولايات المتحدة، والتي اعتبرها «منطقة توتر قادم»، مشيرًا إلى أن «المجتمع الدولي بصفة عامة، يمر بفترة غير مسبوقة».



واستطرد: «لم نر هذا القدر من الاحتدام في العلاقات الدولية إلا منذ 50 عامًا مع أزمة كوبا أو الحرب الكورية أو حرب فيتنام، والحرب الحالية ليست قابلة بعد للتوقف، والدخول في وساطة أو مفاوضات لن يحقق هدفه».