الأسرى الفلسطينية تطلع مسؤولا حقوقيا دوليا على رزمة القوانين الإسرائيلية الانتقامية من الأسرى

أطلع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اللواء قدري أبوبكر، اليوم الثلاثاء، أمين عام المنظمة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين جان فيرمون، على رزمة "القوانين الإسرائيلية الانتقامية"، التي أقرت وشرعت من قبل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، للانتقام من الأسرى والمعتقلين، وتحويل حياتهم وحياة ذويهم إلى جحيم حقيقي.

جاء لدى استقبال فيرمون، في العاصمة بروكسل، لرئيس الهيئة أبو بكر والوفد الموافق له، وإضافة لممثلي الجالية الفلسطينية في بلجيكا، عضو المجلس الوطني عماد بدوي وحمدان الضميري.

وركز اللقاء، وفق بيان للهيئة، على النشاط القضائي العنصري الإسرائيلي، الذي يتنافى مع كافة مبادئ العدالة والقضاء الدولي.

كما تناول اللقاء سياسة الاعتقال الإداري، والمخالفات القانونية والإنسانية المترتبة على استخدامها، والتي توسعت بشكل ملحوظ في الشهور القليلة الماضية، وأصبحت تمارس بمزاجية ما يسموا ضباط المناطق في جيش الاحتلال.

وتطرق اللقاء إلى تصميم الهيئة على اللجوء إلى كافة محاكم الاحتلال الإسرائيلي بكافة مسمياتها ومستوياتها للمطالبة بحقوق الأسرى والمعتقلين، كالحقوق الحياتية المعيشية والصحية العلاجية واحتجاز الجثامين، وبالرغم من الرفض الدائم والمطلق لكل ما يقدم من طلبات والتماسات، إلا ان هناك تصميم اضطراري لسلوك هذا المجال لفضح هذه التبعية، والتي تعكس حقيقة أن الجهاز القضائي أحد الأركان الرئيسية لهذا الاحتلال.

وفي ختام اللقاء، وجهت دعوة للمنظمة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين بزيارة الأراضي الفلسطينية، والتوجه الى دولة الاحتلال لحضور محاكمات أسري ومعتقلين فلسطينيين، ومشاهدة الجريمة القضائية الإسرائيلية على أرض الواقع.