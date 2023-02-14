رئيسة صندوق النقد تتوقع تراجع ضغوط التضخم في العالم

قالت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي إن الصندوق يرى أدلة متزايدة على بدء تراجع الضغوط التضخمية التي أدت لارتفاع تكاليف المعيشة في الكثير من دول العالم.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جورجيفا قولها خلال القمة العالمية للحكومات في دبي اليوم الثلاثاء: "نرى التضخم يتراجع في النهاية في عدد كبير من الدول.. فرصة التغلب أخيرا على مشكلة نفقات المعيشة التي تسبب اضطرابا كبيرا لملايين وملايين من الناس، نرى ضوءا في نهاية النفق".



وتعاني الكثير من دول العالم من التضخم المرتفع وأسعار الفائدة العالية وأسعار الغذاء والطاقة المرتفعة، في الوقت الذي تتعامل فيه مع مشكلة التغير المناخي أو تباطؤ النمو أو الركود الاقتصادي. وأجبر ارتفاع أسعار المستهلك البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم على تشديد السياسة النقدية.



وفي الشهر الماضي، قال صندوق النقد إنه يتوقع تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في العالم خلال العام الحالي إلى 6ر6% بارتفاع قدره 1ر0 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر الماضي، مقابل 8ر8% خلال العام الماضي.



كما يتوقع الصندوق تراجع معدل التضخم خلال العام المقبل إلى 3ر4% . ويرى الصندوق أن معدل التضخم في حوالي 84 دولة خلال العام الحالي سيكون أقل من العام الماضي.



وقالت جورجيفا إن الاقتصاد العالمي مازال في موقف صعب، مضيفة أن "النمو العالمي يتباطأ خلال 2023، لكن من الممكن أن تكون نقطة تحول"، مشيرة إلى أن السلطات في دول العالم تحتاج إلى أن تكون أكثر تركيزا على توفير المرونة على كل المستويات حتى تتمكن من التعامل مع الصدمات بصورة أفضل.