الولايات المتحدة ترفض اتهامات بكين بشأن دخول مناطيد تجسس إلى الصين

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن مناطيد أمريكية حلقت بشكل غير قانوني فوق الصين أكثر من عشر مرات منذ بداية 2022، في خلاف دبلوماسي نتج عن رصد وإسقاط منطاد مراقبة يشتبه أنه صيني في المجال الجوي الأمريكي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج وين بين وانج القول للصحفيين في إحاطة صحفية منتظمة في بكين يوم الإثنين: "أنه أمر ليس نادرا أن تدخل المناطيد الأمريكية بشكل غير قانوني المجال الجوي لدولة أخرى".

وأضاف: "تحتاج الولايات المتحدة إلى أن تدرس نفسها وتغير مسارها، بدلا من تشويه الدول الأخرى والتحريض على المواجهة ".

وتابع: "ونحن نحتفظ بحق اتخاذ الوسائل اللازمة للتعامل مع الحوادث ذات الصلة".

غير أن الحكومة الأمريكية رفضت اتهامات تسيير العديد من المناطيد على ارتفاع عال فوق الصين.

وقال مدير الاتصالات بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: "ليس صحيحا، لم نفعل ذلك. غير صحيح قطعا.. نحن لا نسير مناطيد فوق الصين".

وفي وقت سابق، قال وانج إنه "من الشائع للغاية أن تدخل مناطيد الارتفاعات العالية الأمريكية دولا أخرى".

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية إن واشنطن أرسلت "طائرات وسفنا" لجمع معلومات بشأن الصين، مضيفا أنه جرى تسجيل 64 من مثل تلك الطلعات العام الجاري في بحر الصين الجنوبي.

وأضاف أن الولايات المتحدة راقبت اتصالات ورسائل محادثات من جانب قادة الدول الأوروبية بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والنرويج والسويد وهولندا.

وأكد أن المنطاد الصيني الذي دخل المجال الجوي الأمريكي الأسبوع الماضي كان "واقعة فردية غير متوقعة بالكامل ناتجة عن ظروف قاهرة" وقال إنه "ليس لديه أي معلومات" بشأن أي أجسام أخرى مسيرة مجهولة تم رصدها في الأجواء الأمريكية.

وقال مسؤولون يوم الأحد إن واشنطن أسقطت الآن ما إجماليه أربعة أجسام مسيرة، وكان أحدثها فوق بحيرة هورون بناء على أمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال كيربي للصحفيين في البيت الأبيض يوم الاثنين: "تمكنا من تحديد أن الصين لديها برنامج مناطيد على ارتفاعات عالية لجمع المعلومات الاستخباراتية مرتبط بجيش التحرير الشعبي".

وأضاف أن ذلك "كان يعمل خلال الإدارة السابقة، لكنها لم تكتشفها. واكتشفنا ذلك. لقد تتبعناه. ونحن ندرسه بعناية لنتعلم قدر المستطاع".

وقال كيربي: "نعلم أن مناطيد المراقبة (الصينية) هذه عبرت عشرات الدول في قارات متعددة حول العالم، بما في ذلك بعض أقرب حلفائنا وشركائنا"، مضيفا أن واشنطن تتشاور مع الحلفاء والشركاء حول هذا الموضوع.

وقال كيربي أيضا إن بايدن وجه يوم الاثنين فريقا مشتركا بين الوكالات لدراسة الآثار السياسية الأوسع نطاقا للكشف عن هذه الأجسام الجوية وتحليلها والتخلص منها، والتي قال إنها تشكل إما مخاطر على السلامة أو الأمن.