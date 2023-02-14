الصحة العالمية: زلزال تركيا أكبر كارثة طبيعية خلال قرن في أوروبا

اعتبرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن الزلزال، الذي خّلف أكثر من 35 ألف قتيل في تركيا وسوريا، هو "أكبر كارثة طبيعية خلال قرن" تضرب بلداً واقعاً في ما تعتبره منطقتها الأوروبية.

وقال مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانس كلوجه، خلال مؤتمر صحفي: "نحن شهود على أكبر كارثة طبيعية في منطقة الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية خلال قرن، ولا نزال نقيّم حجمها"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتضم منطقة أوروبا، بحسب تقسيمات منظمة الصحة العالمية، 53 دولة منها تركيا. أمّا سوريا، فتقع ضمن منقطة شرق المتوسط المجاورة.