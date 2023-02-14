تركيا: 9 آلاف و247 أجنبيا يشاركون في جهود البحث والإنقاذ في أعقاب الزلزال

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الإثنين، وجود 9 آلاف و247 عنصرا أجنبيا يشاركون في جهود البحث والإنقاذ عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد قبل أسبوع.

وذكرت الوزارة عبر حسابها على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، أن 100 دولة عرضت المساعدات، وأن فرقا موجودة على الأرض من 80 بلدا، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وقالت: "هناك 9 آلاف و247 عنصرا أجنبيًا على الأرض، وهناك 5 دول من المنتظر أن ترسل فرقًا، حيث أن عدد العناصر الأجنبية المتوقع أن تأتي 860".

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7ر7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 6ر7 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.