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تباشر نيابة العجوزة بشمال الجيزة التحقيقات في واقعة مصرع شاب نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة.

وطلبت النيابة، تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وأمرت النيابة باستدعاء عدد من شهود العيان تمهيدا لسماع أقوالهم.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة شاب بمنطقة العجوزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

تبين وجود جثة "أ"، 30 عاما، بها آثار حقن بالفخذ، وبعمل التحريات الأولية تبين أن الوفاة بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.